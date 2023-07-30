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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Наши парни едут в Европу: трансферы игроков из чемпионата России в европейские клубы

30 Июля 2023 • 13:00 Комментировать

Трансферное окно в самом разгаре, и футболисты из российского чемпионата находят свои предложения в Европе, несмотря на геополитическую ситуацию. Наибольший интерес, конечно, проявляется к молодым талантам. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о перспективных трансферах футболистов чемпионата России в европейские клубы.

Уже в Европе

Один из главных трансферов на выход в европейский чемпионат – безусловно, переход Далера Кузяева во французский «Гавр». Пятикратный чемпион России в составе питерского клуба пошёл на существенное понижение заработной платы, чтобы сыграть в Европе, в достаточно скромном клубе. Будем следить за Далером, который уже сыграл в стартовом составе «Гавра».  Продолжают играть в европейских клубах Александр Головин, Алексей Миранчук, ждём новых свершений в этом сезоне от Александра Кокорина. Есть ребята и в более скромных командах. Подробнее о том, за кем из россиян следить в европейских чемпионатах – можно узнать здесь.

Готовы к переезду

Две фигуры из чемпионата России сегодня на низком старте и готовы к переезду в европейские чемпионаты. Эдуард Сперцян собирается в «Аякс», но он имеет армянское гражданство и уже заигран за национальную сборную, в составе которой провёл 17 матчей. Арсен Захарян был главным ньюсмейкером в зимнее трансферное окно. Его переезд в «Челси» обсуждали и ждали. Не срослось. Сегодня талантливого 20-летнего форварда сватают в итальянский «Лацио». И даже сумма сделки уже озвучена – 15 млн евро. Однако вероятен вариант с «Челси», переезд в который возможен после перехода во французский «Страсбур». Неплохая многоходовочка

Впереди паровоза

Московский «Локомотив» не очень удачно провёл прошлый сезон, но в конце сумел хоть немного выправить положение и расположиться на восьмой строчке в турнирной таблице. Во многом это получилось с помощью весьма талантливой молодёжи. Наир Тикнизян также заигран за сборную Армении, но свою карьеру провёл в российских командах, выступая за юношеские и молодёжные сборные России. Прошлый год у Тикнизяна получился весьма прорывным: 37 матчей во всех турнирах, 6 голов. Вариантов для продолжения карьеры у 24-летнего игрока немало, но наиболее интересным выглядит «Вердер».

Не стоит забывать про российского суперталанта Сергея Пиняева. Самый юный дебютант сборной России уже стажировался в «Манчестер Юнайтед», но пока о переезде в Европу не думает. Наиболее реальный переезд – в Санкт-Петербург, но Сергея пока что всё устраивает в «Локомотиве».

ЦСКА разбирают

Текущее трансферное окно наверняка надолго запомнится болельщикам ЦСКА: невозвращение Марио Фернандеса, точнее возвращение туда, куда не ждали; переход Медины в «Спартак». И на этом трансферные новости для армейцев не заканчиваются. 25-летний полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиёр Зайнутдинов находится в сфере интересов «Бешикташа». Фёдор Чалов впервые вывел армейцев на поле с капитанской повязкой. Случилось это в кубковой встрече против «Оренбурга». Форвардом продолжают активно интересоваться «Галатасарай» и «Фенербахче», а во Франции форварда ждать не стоит

А кто ещё?

Переезд в Турцию с последующим уходом в серьёзный европейский чемпионат. По этому пути пытался пойти Артём Дзюба, но не вышло. Данил Круговой в своей карьере трижды становился чемпионом России и к 25 годам успел сыграть в одном матче за национальную команду. Есть вероятность, что защитник, имеющий 85 матчей и три гола в активе в РПЛ, продолжит свою карьеру в турецком «Фатих Карагюмрюк».

Автор первого в своей карьере дубля в ворота «Оренбурга» Даниил Хлусевич явно повысил свою привлекательность для клубов, которые им интересуются. А среди них «Лацио», «Дженоа и «Спортинг».. 

Вероятно, ни один из рассмотренных трансферов не состоится, но впереди ещё целый месяц, в течение которого ведущие европейские чемпионаты готовы приобретать новых игроков. А значит, для новобранцев открываются широкие просторы. Главное, что талантливые футболисты из чемпионата России могут прорваться в Европу.

Список игроков и клубы, которые на них претендуют.

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Гражданство
Откуда
Куда

Трансферная стоимость,

млн евро

Эдуард СперцянАрмения«Краснодар»«Аякс»12
Арсен ЗахарянРоссия«Динамо»«Лацио», «Севилья»15
Наир ТикнизянАрмения«Локомотив»

«Вердер», «Эмполи»,

«Реал Сосьедад», «Больнья»

2,5
Данил КруговойРоссия«Зенит»«Фатих Карагюмрюк»2,5
Бахтиёр ЗайнутдиновКазахстанЦСКА«Бешикташ»6
Фёдор ЧаловРоссияЦСКА«Фенербахче», «Галатасарай»12
Даниил ХлусевичРоссия«Спартак»«Лацио», «Дженоа», «Спортинг»5

 

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Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Динамо Москва Фёдор Чалов Наир Тикнизян Данил Круговой Бактиёр Зайнутдинов Арсен Захарян Даниил Хлусевич Эдуард Сперцян
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