Червиченко: «Полагаю, у «Зенита» в новом сезоне возникнут проблемы»

Бывший руководитель «Спартака» Андрей Червиченко оценил перспективы «Зенита» после матча с «Ростовом» (1:1) во втором туре Премьер-лиги.

Червиченко считает, что команды хорошо усилились летом, особенно ему понравился новичок «Ростова» Мохаммад Мохеби, за которым функционер давно следит.

Также Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info отметил, что конкуренты «Зенита» подтягиваются, и добавил: «Полагаю, у «Зенита» в новом сезоне возникнут проблемы. Такой легкой прогулки, как прежде, у «Зенита» не будет».

Напомним, что «Зенит» потерял лидеров центра поля, что немедленно сказалось на количестве ударов в створ в этом сезоне, их почти нет.