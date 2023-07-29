Уткин назвал «ужасающим» комментарий матча «Ростов» - «Зенит»

После матча второго тура Премьер-лиги «Ростов» - «Зенит» (1:1) обменялись уколами телекомментаторы Василий Уткин и Михаил Моссаковский, которые раньше вместе работали на «Матч ТВ».

Уткин написал в Телеграме: «Комментарий матча - ужасающий. Анпрофешнл, касается обоих голосов». Моссаковский парировал: «Наверное, сам он в праймовой форме отработал бы лучше. Если бы поехал в Ростов на поезде». Также он выразил сожаления о том, что Уткин ушел из профессии, а также критикует бывшего коллегу публично.

Василий Уткин после этого написал: «Ты комментируешь ужасно, Миш. Но не настолько, как Неценко».