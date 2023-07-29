Александр Мостовой: «Жаль, что Андрей Мостовой фамилию подпортил»

Экс-спартаковец Александр Мостовой дал комментарий по игре «Ростов» - «Зенит» (1:1) во втором туре Премьер-лиги.

- Явная ошибка Мостового. Жаль, что фамилию подпортил. Мяч летит от ворот, куда он машет ногой? - с улыбкой заявил Александр Мостовой «Чемпионату», оценивая момент с пенальти, после которого «Ростов» ушел от поражения.

Также ветеран добавил, что «Зениту» будет крайне сложно заменить Малкома и Вендела, так как первый оформил 30 результативных действий в прошлом сезоне. Мостовой считает удачей тот факт, что Матео Кассьерра так ударно стартовал и уже забил больше, чем за весь прошлый сезон.