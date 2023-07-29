Марио Фернандес: «Очень сложно играть в Ростове»

Новичок «Зенита» Марио Фернандес дал комментарий по итогам матча второго тура Премьер-лиги против «Ростова» (1:1).

- Очень сложно играть в Ростове. Понимали, что нас ждет непростая игра. Открыли счет. Хорошо оборонялись, но не смогли удержать победный счет, - заявил бразилец в эфире «Матч ТВ».

Фернандес согласился, что в жару было непросто играть, также и по причине длительного отсутствия практики, но в то же время защитник усердно работает на тренировках, чтобы поскорее набрать форму.

Марио Фернандес провел на поле полчаса, заменив Густаво Мантуана. Следующий матч его команда проведет 6 августа против «Динамо».