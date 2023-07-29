Как «Ростов» с «Зенитом» поделили очки - видео

Боевой матч второго тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Зенитом» завершился вничью 1:1. В самом конце первого тайма Матео Кассьерра получил пас из глубины поля, ворвался в штрафную и технично разобрался с защитниками, после чего метко пробил. В похожем моменте форвард не попал в рамку. Возможно этого гола не хватило чемпионам, чтобы победить. А «Ростов» добился своего перед финальным свистком, Николай Комличенко забил с 11-метровой отметки.

Все главные события поединка представлены ниже.