Семак прокомментировал своё удаление

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил причину удаления после завершения матча с «Ростовом» (1:1). Как объяснил наставник, после финального свистка он подошел к рефери с просьбой дать оценку инциденту с его подопечным Клаудиньо, который получил болезненный удар шипами по ноге.

- Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить, - заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, главный тренер «Зенита» пропустит ближайший матч Премьер-лиги с «Динамо». Питерцы упустили победу над «Ростовом» на последней минуте, пропустив с пенальти.