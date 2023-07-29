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Масалитин: «Ростов» усилился и может составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за золото» эксклюзив

29 Июля 2023 • 22:48 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей «Ростова» с «Зенитом» (1:1) в матче второго тура РПЛ.

- Ожидали от «Ростова» такой смелой, боевой игры?

- «Ростов» в том году играл очень хорошо на протяжении почти всего сезона. Только концовку смазал. Сейчас команда укрепилась. Поэтому ждал такой игры. Пока «Зенит» находится в процессе перестройки в связи с уходом лидеров в средней линии. Понятно, что игра там пропала, и они находятся в поиске. На первое место вышел Кассьерра. Пока он помогает, забивает. Когда получает простор, то становится очень опасным. Надо отдать должное южанам, что они додавили гостей, заработали пенальти в конце.

- «Ростов» наиграл на ничью?

- Да. И те, и те мало созидали впереди. Вся игра была боевая.

- Был момент, когда «Ростов» на несколько минут сумел прижать «Зенит». Питерцы не так страшны, как кажутся?

- Когда уходят лидеры, конечно, тяжело. Команда находится в процессе перестройки. Может, «Зенит» кого-то купит или поменяет модель игры. К такому надо быть готовым, потому что футболисты могут получить травму, дисквалификацию или заболеть.

- Мы видели, как здорово Кассьерра заменил Малкома, о котором, наверное, уже никто не вспоминает. Он возьмет на себя роль Малкома в команде?

- Свято место пусто не бывает. Находятся новые игроки. Пока Кассьерра выделяется, помогает набирать очки. Но все равно команде Семака тяжело играть, когда у тебя была великолепная средняя линия, а потом ее не стало. Мы видим, что пока Клаудиньо не находит себе места. Он ищет место в центре, где может принести максимальную пользу. Так что не бывает, что после ухода лидеров команда сразу показывает великолепный футбол.

- Много времени понадобится на эту перестройку?

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- Все зависит от тактики, которую изберет Семак. Возможно, он перейдет в два нападающих. Мы помним, как Дзюба играл с Азмуном, и они всех рвали. Может, «Зениту» так легче будет играть.

- Как вам новая пара центральных защитников «Зенита» Ренан – Эракович? Их называют главными талантами Бразилии и Сербии. Потенциально эта пара может стать топовой?

- Для этого нужно сыграться, подсказывать друг другу на одном языке. Они должны понимать друг друга. На это нужно время, хотя бы пять-семь матчей, плюс тренировки.

- Что думаете по поводу эпизода с Мантуаном и Байрамяном? Надо было удалять ростовчанина, или Мантуан провоцировал?

- Что тот провоцировал, что этот. Байрамян не бил питерца, просто наклонил голову. Поэтому желтой карточки достаточно.

- «Ростову» разрешили регистрировать новичков. Команда может заявить шесть футболистов. Что думаете об этой истории?

- Это никого не красит. Деньги проходят, а они от них отказываются. Я думаю, что должны вмешаться УЕФА или ФИФА. Надо либо через них отправлять деньги, либо действовать через посольство. Ситуация такая, что я у вас взял товар, даю деньги, а вы не берете и подаете в суд. Надо искать какие-то схемы, куда деньги могут прийти.

- Карпину тоже придется перестраивать команду, учитывая этих шестерых человек?

- Они проходили с «Ростовом» сборы, значит, уже вписываются в схему. Те новички, которые сегодня вышли на поле, усилили игру. Думаю, мы увидим прошлогодний «Ростов», который будет бороться за первое место. В прошлом чемпионате он просел в конце, потому что не хватило скамейки и опытных игроков после того, как выбыли Осипенко и Комличенко. Осталась одна молодежь. Сейчас команда усилилась, и если ровно пройдет всю дистанцию, то, естественно, составит конкуренцию питерцам.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Валерий Масалитин
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