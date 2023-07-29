Новичок «Ростова» Мохебби: «Уровень Премьер-лиги очень высокий»

Полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохебби в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (1:1).

- Всё получилось стремительно. Еще вчера у «Ростова» был запрет на регистрацию новичков, сегодня вы дебютируете, вас же сегодня заявили. Как это было вашими глазами?

- Я очень счастлив, что сегодня днем эта проблема решилась, и у меня появилась возможность сыграть против «Зенита». Я очень доволен и доволен своей игрой. Хочу сказать, что большую часть недели я провел в дороге, потому что мне нужно было вернуться в Иран, чтобы получить разрешение на работу. Три дня назад я приехал и счастлив.

- Насколько тяжело было войти в этот матч? Как вам уровень Премьер-лиги?

- Я думаю, что уровень Премьер-лиги очень высокий. Вы играете в Европе, с высокой интенсивностью. Я считаю, что игра была очень тяжелая, «Зенит» - очень хорошая команда. Но я считаю, что мы хорошо подготовились и очень хорошо играли. Я считаю, что результат закономерен.