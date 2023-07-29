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Карпин: «За последние года полтора в первый раз со скамейки вышли люди и усилили игру»

29 Июля 2023 • 22:36 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (1:1).

- Вижу, что вы недовольны этим результатом, несмотря на то, что удалось отыграться на последних минутах.

- Ну да, недоволен, конечно. Нельзя брать результат и только смотреть на табло. Надо смотреть на ход игры. Один удар у «Зенита» в створ ворот, опять же, после нашего выхода из обороны на той половине поля. Выходим и сами отдаем голевую на наши ворота. Мы сами.

- Согласны, что ключевым для этой игры было решение, что с «Ростова» сняли бан на регистрацию новичков? Потому что если обойма была уже, так ударно провести концовку не получилось бы?

- Ключевым или не ключевым - не знаю. Не знаю вообще, как бы складывалась игра. Может быть, счет был бы 3:0 в нашу пользу или 0:3 проигрывали. Непредсказуемо. Сослагательное наклонение в футболе не работает. То, что за последние года полтора в первый раз со скамейки вышли люди и усилили игру, это да.

- Как вам новички?

- Хорошо. Не думаю, что у них было прямо-таки много времени, чтобы проявить себя, и входить в такую игру не так просто, но и тот, и другой понравились, это да.

- По игре в обороне насколько много вопросов? И по скидке Байрамяна в моменте с голом.

- В обороне очень хорошо, я бы сказал. Вы вспомните опасные моменты у наших ворот?

- Два удара Кассьерры, один рядом со штангой, другой - гол.

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- И всё. Больше там опасных моментов, я даже не говорю про удары по воротам, я про опасные моменты, которые не доходят. Не дали «Зениту», при том, что это чемпион, поэтому в оборону как раз больших проблем не испытывали, сыграли хорошо.

- Вопрос по Осипенко, вынужденная замена в концовке. Есть ли там что-то, есть ли понимание, сможете ли на него рассчитывать?

- Понимания вообще никакого нет. Ахилл, икра прихватила, не знаю до какой степени, есть там повреждение или нет, или просто, возможно, спазм, свело. Пока не знаю, сложно судить.

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Ростов Валерий Карпин
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