Радимов раскритиковал игру Бакаева в матче с «Ростовом»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал игру полузащитника Зелимхана Бакаева в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Бакаев вышел на поле с первых минут, но был заменён после первого тайма.

Специалист отметил, что игроку нужно работать и посмотреться в зеркало, ведь нельзя играть с такими перепадами.

«У него есть хорошие действия, но они все время невпопад: где надо в одно касание сыграть, он играет в два, где наоборот, он пытается в одно касание», - заявил Радимов в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

В следуюшем туре «Зенит» на своём поле примет московское «Динамо».