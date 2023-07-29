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Кассьерра: «Ничья - не совсем заслуженный результат»

29 Июля 2023 • 22:26 Комментировать (6)
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Лучший футболист матча «Ростов» - «Зенит» (1:1) Матео Кассьерра поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятно, что эмоции сейчас сдержанные, потому что упустили победу на последних минутах?

- Мы заслуживали победу, у нас было и владение мячом, и хотели победить очень сильно. К сожалению, такое случается. Нужно отпустить это и готовиться к «Динамо».

- Статистика говорит за «Ростов», который бил в два раза больше и четыре раза - в створ. У вас только один удар.

- Соперник действительно много навешивал в штрафную, но создавал не так много угроз. На последних минутах он заработал пенальти и сумел сравнять счет, но я считаю, что ничья - не совсем заслуженный результат.

- Для вас лично этот сезон начинается отлично. Вы забили три гола, вы единственный игрок «Зенита», который забивает в новом чемпионате, и вы единственный игрок, который попадает в створ. Все три ваши удара в створ оказались голевыми. В чем магия?

- Я думаю, что ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом, тогда я тоже создавал моменты, но мяч не заходил в ворота. Сейчас просто стало получаться, голы пришли, и я этому рад. Но сейчас нужно отдохнуть и готовиться к «Динамо».

- Есть ощущение, что пострадала организация игры «Зенита». Вы потеряли двух центральных полузащитников, Кузяева, который ушел, и Вендела, которого сейчас нет с командой. Ушел и Малком, это же сказывается на атаке?

- Могу говорить только на примере сегодняшней игры. У нас были все шансы, чтобы победить. К сожалению, не получилось. Нужно отдохнуть и готовиться к «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Матео Кассьерра
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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superzina
29 Июля 2023 в 23:12
Прежде всего к такому результату привели тренерские ошибки Семака в
- организации тренировочного процесса ,
- постановке игры
- и установках на игры .
Маленький пример .
В этой игре у Зенита было всего-то 3 быстрые атаки .
Их результат : 1 гол +2 голевых момента .
Почему такой тактический прием как быстрые атаки , огромные преимущества которых
известны еще со времен Л.Н.Толстого используются Зенитом так редко ?
Почему их всего-то 3 , а не 15 - 20 ? ? ?
CERG
29 Июля 2023 в 23:17
Последний тренер в Зенит был Спалетти, Семак это менеджер, организатор сборов, повар, уборщик, водитель, кто угодно, но не тренер.
ингерман
29 Июля 2023 в 23:37
ай ну менещер ты слишкам капмлиментарна о нем. не менеджер а скорее пи-ар-мэ-неджэр (из городка).. хе-хе.. )))
TEREX
30 Июля 2023 в 00:02
Ты удивлен? А что то не припомню при Сэме быстрых атак вообще. Иногда они случаются спонтанно. Его стратегия тотальный прессинг в верху. А дальше,как кривая вывезет.
wertygaz
29 Июля 2023 в 22:52
Да ничья не заслуженная, должны были проиграть…
Руслан161
29 Июля 2023 в 22:36
Ростов - 12 ударов, из них 4 в створ. у Зенита же 5 ударов, и 1 из них в створ

И конечно Зенит заслуживал победу. Да да, главное не перепутать у кого какая стата)
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