Кассьерра: «Ничья - не совсем заслуженный результат»

Лучший футболист матча «Ростов» - «Зенит» (1:1) Матео Кассьерра поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Понятно, что эмоции сейчас сдержанные, потому что упустили победу на последних минутах?

- Мы заслуживали победу, у нас было и владение мячом, и хотели победить очень сильно. К сожалению, такое случается. Нужно отпустить это и готовиться к «Динамо».

- Статистика говорит за «Ростов», который бил в два раза больше и четыре раза - в створ. У вас только один удар.

- Соперник действительно много навешивал в штрафную, но создавал не так много угроз. На последних минутах он заработал пенальти и сумел сравнять счет, но я считаю, что ничья - не совсем заслуженный результат.

- Для вас лично этот сезон начинается отлично. Вы забили три гола, вы единственный игрок «Зенита», который забивает в новом чемпионате, и вы единственный игрок, который попадает в створ. Все три ваши удара в створ оказались голевыми. В чем магия?

- Я думаю, что ничего не изменилось по сравнению с прошлым годом, тогда я тоже создавал моменты, но мяч не заходил в ворота. Сейчас просто стало получаться, голы пришли, и я этому рад. Но сейчас нужно отдохнуть и готовиться к «Динамо».

- Есть ощущение, что пострадала организация игры «Зенита». Вы потеряли двух центральных полузащитников, Кузяева, который ушел, и Вендела, которого сейчас нет с командой. Ушел и Малком, это же сказывается на атаке?

- Могу говорить только на примере сегодняшней игры. У нас были все шансы, чтобы победить. К сожалению, не получилось. Нужно отдохнуть и готовиться к «Динамо».