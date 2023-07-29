Василий Уткин оценил игру новичка «Ростова» Мохеби

Известный российский комментатор Василий Уткин высказался об игре иранского новичка «Ростова» Мохаммада Мохеби в матче второго тура РПЛ против «Зенита».

«С поправкой на одну игру - но мы же впечатлы и обсуждаем.

Мощный, быстрые решения, может сам - может поискать партнеров.

Глянем дальше!», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что 24-летний футболист перешёл в команду с берегов Дона в летнее трансферное окно из португальской «Санта-Клары» за 600 тысяч евро.

Это был первый матч Мохеби за «Ростов», ведь он не мог быть заявлен по решению ФИФА.