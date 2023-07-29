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Семак: «Сами себе привезли пенальти и не смогли увезти победу»

29 Июля 2023 • 22:19 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Ростовом» (1:1).

- Насколько вам кажется справедливым результат, исходя из содержания игры?

- Мы пропустили в самой концовке, в моменте, который сами себе привезли пенальти, грубая ошибка в обороне, конечно, обидно. Могли и второй, хороший момент был у Матео Кассьерры, забить и выиграть, но, к сожалению, сами себе привезли пенальти и не смогли увезти победу.

- Всего один удар в створ. Насколько довольны организацией атакующей игры?

- Было много борьбы. Конечно, что касается остроты и какой-то тонкой игры, сегодня было много длинных передач. «Ростов» - силовая команда, которая много старается прессинговать и играть длинными передачами, давить за счет забросов в штрафную. В команде есть много высокорослых игроков. К сожалению, в этом моменте не справились только мы, нужно смотреть на мяч, не только на игрока. Здесь ошибка игрока привела к ненужному пенальти.

- При этом удивительно. Два тура сыграно,  только Кассьерра - единственный игрок, который забивает, и единственный, который в чемпионате у «Зенита» попадал в створ. Это совпадение, или есть какие-то проблемы с группой атаки?

- Пока никаких проблем нет. Могли сегодня увезти и должны были увозить победу, но, к сожалению, не смогли. Начало сезона. Здесь, конечно, важен результат. А количество моментов - их будет достаточно. Матч тяжелый, команды умеют обороняться, большой объем оборонительной работы, но ничего страшного, будем работать.

- По заменам вопрос. Есть ли информация по здоровью Чистякова? Замена Бакаева связана ли с медицинскими показаниями или только с игрой? Насколько понравился Эракович?

- Эракович понравился, с Чистяковым пока непонятно, надо обследование, посмотрим, что было. Что касается Бакаева, здесь замена по позиции, никаких медицинских противопоказаний нет.

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Зенит Сергей Семак
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