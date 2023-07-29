Игорь Федотов: Кукуляк правильно назначил пенальти в ворота «Зенита»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался об эпизоде, который произошёл на 91-й минуте матча второго тура РПЛ между «Ростовом» и «Зенитом», в котором главный арбитр матча Евгений Кукуляк назначил пенальти в ворота питерского клуба.

«Кукуляк принял верное решение — назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» .

Игрок «Зенита» совершает фол по неосторожности — подбил ногу игроку «Ростова», - написал Федотов в своём телеграм-канале.

Стоит отметить, что Николай Комличенко реализовал пенальти, который принёс «Ростову» ничью.