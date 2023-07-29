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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пенальти Комличенко принёс первую осечку действующему чемпиону: «Зенит» упустил победу над «Ростовом» в добавленное время

29 Июля 2023 • 21:59 Комментировать (10)
Ростов
1:1
Зенит
окончен

В центральном матче второго тура Российской премьер-лиги сошлись «Ростов» и «Зенит».

Протокол игры  
Ростов1:1Зенит
  43'Кассьерра Матео (0:1)
(1:1) 90'  
Песьяков СергейЧернов ЕвгенийОсипенко Максим 81' (Голенков Егор ( 81') Мелёхин ВикторТерентьев Денис  88'Глебов ДанилУткин Даниил 58' (Мохеби Мохаммад ( 58') Байрамян Хорен  51' 58' (Миронов Алексей ( 58'  90') Щетинин Кирилл 58' (Акбашев Роман ( 58'  69') Ионов Алексей 81' (Прохин Данила ( 81') Комличенко Николай
Запасные: Семенчук ДавидТугарев РоманЦулая МихаилКомаров ИванВахания ИльяПоярков НиколайСухомлинов Данила
Кержаков МихаилДуглас СантосРенан РобертЧистяков Дмитрий 17' (Эракович Страхинья ( 17') Караваев Вячеслав 82' (Алип Нуралы ( 82') Ерохин Александр 82' (Круговой Данил ( 82') Барриос ВильмарКлаудиньоБакаев Зелимхан 46' (Мостовой Андрей ( 46') Мантуан Густаво  51' 60' (Фернандес Марио ( 60') Кассьерра Матео
Запасные: Коваленко АлександрСергеев ИванВасильев Дмитрий АлексеевичКейрос ЭдуардоСутормин АлексейВасютин АлександрАдамов Денис
29 июля. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

Обе команды победили в первых турах чемпионата и Кубка России. «Зенит» на классе выиграл у «Пари НН» и «Ахмата», а «Ростов» справился с «Факелом» и «Рубином». Теперь им предстояла очная встреча. Это было противостояние чемпиона и четвёртой команды прошлого чемпионата. В предыдущем розыгрыше Премьер-лиги они сыграли между собой в Ростове-на-Дону 0:0, а в Петербурге раньше выиграл «Зенит», нанеся тогда «Ростову» первое поражение в том в чемпионате.

Малкома теперь в «Зените» точно нет – он в «Аль-Хиляле». Агент Вендела ведёт какие-то переговоры с питерским клубом. Без них больше игрового времени появилось у Бакаева и Ерохина (экс-игрока  «Ростова»). На «Ростов Арене» они также вышли в основном составе. В центре атаки уже привычно вышел Кассьерра, между Мантуаном и Мостовым Семак выбрал первого. В качестве правого защитника Караваев был предпочтён Марио Фернандесу.

 

У болельщиков ростовчан имелись опасения, что клуб не сможет заявить летних новичков до матча с «Зенитом» из-за долга за Алмквиста. Однако вопрос удалось уладить, транзакция дошла до адресата, и ФИФА дала зелёный свет донскому клубу. В результате за считанные часы до стартового свистка «Ростов» заявил семерых футболистов, среди которых есть Чернов и Ионов, появившиеся в стартовом составе. Ионов – бывший игрок «Зенита», если кто подзабыл. Как и Терентьев. Как и Прохин, вышедший потом на замену.

Ну а Чистяков – экс-футболист «Ростова». Немного времени этому защитнику питерцев довелось провести сейчас на футбольном поле. Уже на семнадцатой минуте Семак был вынужден заменить его из-за травмы. В игру вместо него вступил новичок «Зенита» Эракович, купленный неделю назад у «Црвены Звезды». Таким образом состоялся его дебют за «сине-бело-голубых».

Малой кровью

По игре первый тайм не оказался каким-то взыскательным. Команды боролись плюс-минус на равных, долгое время не ставя друг перед другом неразрешимых задач. Однако ближе к перерыву дельно проявился-таки класс «Зенита». Как и в случае со своим вторым голом в ворота «Ахмата», питерцы вскрыли чужую оборону с помощью проникающего паса на левом фланге. Дуглас Сантос отдал передачу на Кассьерру, который чуть убрал мяч от Осипенко и поразил дальний угол (0:1).

На второй тайм «Зенит» избрал вариант удержания минимального счёта. Ростовчанам требовался новый импульс, поэтому Карпин произвёл тройную замену, выпустив новичков Мохеби и Акбашева, а также Миронова. На 63-й минуте Клаудиньо сделал неудачный подкат в центре поля и не смог предотвратить острую атаку «Ростова». Как раз Мохеби завершал её из зоны правого инсайда и ахнул кручёным ударом рядом с дальней штангой.

Возникло подозрение на пенальти, когда Мохеби отчаянно рвался один на один с Кержаковым и упал после их контакта, но вратарь был первым на мяче. До верного не удавалось доводить свои атаки игрокам «Ростова», которые иной раз они выбегали и в контратаки. В свою очередь, контрвыпад «Зенита» загубил Кассьерра, слева пробивший мимо дальнего угла.

Не отскочили

Было бы красиво для хозяев, если бы дебютант Мохеби спас их от поражения в концовке, однако иранец пробил головой прямо в руки Кержакова после подачи справа от Акбашева. Однако «Ростов» всё равно сумел спастись. В добавленное время Мостовой в своей штрафной сфолил на Чернове – и это пенальти. Сосредоточенный Комличенко хладнокровно пробил низом в левый угол, и Кержаков немножко не дотянулся (1:1).

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«Зенит» поплатился за то, что отказался от активных атакующих действий во втором тайме. Теперь пойдёт больше разговоров о том, что питерский клуб не такой уж и явный фаворит в текущем сезоне. Пока за «сине-бело-голубых» в этом сезоне РПЛ отличается только Кассьерра. На его счету за два тура три гола – и это больше, чем он забил в прошлом розыгрыше Премьер-лиги. «Ростов» и «Зенит» набрали по четыре очка и сравнялись по этому показателю с «Крыльями Советов» и «Уралом».

Кирилл Иванцов

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Зенит Ростов Чемпионат России РПЛ
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Комментарии (10)
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Zenituwka
29 Июля 2023 в 22:25
Очередной обсер имени Семака. Позорище.
ингерман
29 Июля 2023 в 22:15
ай упушенная пабеда имени флегмы.. не тренир он нифига.. маставай - вечна падаюшый надежды никада не станец сильным хфуцбалистам.. патаму шта линтяй.. как и усе астальные наши.. и не станут патаму шта будуц усе время играць в деградирушым чемпе.. так везде ва всех клубах - тон задають инасранцы.. и пральна.. атветачка уже прилетаеть.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
29 Июля 2023 в 22:13
варелка визунчик..)) атскачил тихнична ф канцэ мачта..))
ингерман
29 Июля 2023 в 22:16
ай бро и опяць ентаму засранцу пеналь падарили.. тот чувырла ужо мяч выбил а патом ужо палучил па наге от бесталковки-маставога.. хе-хе.. )))
TEREX
29 Июля 2023 в 22:22
та ладна бро..)) инагда палезна лища палучить..)) забей касэра фтарой ис 100% пазицыи..вапросаф бы вапшэ не було бы..)) вишь вон нижэ..как плющит газвинтиль..))што ажна с ничёй праздравляит..))
ингерман
29 Июля 2023 в 22:24
ай бро да мне вашпе по-барабасу.. проста лехкая аналитека.. сходу тыкскызыть.. кхе-кхе.. )))
TEREX
29 Июля 2023 в 22:27
ай малаца бро..)) в нашым возрасти невры нада абиригать..и тока радаваца жызни..)) ай на на нэй ЗЕНИТ чемпион!
ингерман
29 Июля 2023 в 22:28
ай поточняк бро.. Эйнананэй! )))
wertygaz
29 Июля 2023 в 22:07
Ростов поздравляю)))
TEREX
29 Июля 2023 в 22:16
во дожыл ржавый винтиль..)) ужэ с ничёй праздравляит..)) ай я яй сафсем плоха с психикай наверна у таварышша..))
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