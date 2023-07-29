Пенальти Комличенко принёс первую осечку действующему чемпиону: «Зенит» упустил победу над «Ростовом» в добавленное время

В центральном матче второго тура Российской премьер-лиги сошлись «Ростов» и «Зенит».

Обе команды победили в первых турах чемпионата и Кубка России. «Зенит» на классе выиграл у «Пари НН» и «Ахмата», а «Ростов» справился с «Факелом» и «Рубином». Теперь им предстояла очная встреча. Это было противостояние чемпиона и четвёртой команды прошлого чемпионата. В предыдущем розыгрыше Премьер-лиги они сыграли между собой в Ростове-на-Дону 0:0, а в Петербурге раньше выиграл «Зенит», нанеся тогда «Ростову» первое поражение в том в чемпионате.

Малкома теперь в «Зените» точно нет – он в «Аль-Хиляле». Агент Вендела ведёт какие-то переговоры с питерским клубом. Без них больше игрового времени появилось у Бакаева и Ерохина (экс-игрока «Ростова»). На «Ростов Арене» они также вышли в основном составе. В центре атаки уже привычно вышел Кассьерра, между Мантуаном и Мостовым Семак выбрал первого. В качестве правого защитника Караваев был предпочтён Марио Фернандесу.

У болельщиков ростовчан имелись опасения, что клуб не сможет заявить летних новичков до матча с «Зенитом» из-за долга за Алмквиста. Однако вопрос удалось уладить, транзакция дошла до адресата, и ФИФА дала зелёный свет донскому клубу. В результате за считанные часы до стартового свистка «Ростов» заявил семерых футболистов, среди которых есть Чернов и Ионов, появившиеся в стартовом составе. Ионов – бывший игрок «Зенита», если кто подзабыл. Как и Терентьев. Как и Прохин, вышедший потом на замену.

Ну а Чистяков – экс-футболист «Ростова». Немного времени этому защитнику питерцев довелось провести сейчас на футбольном поле. Уже на семнадцатой минуте Семак был вынужден заменить его из-за травмы. В игру вместо него вступил новичок «Зенита» Эракович, купленный неделю назад у «Црвены Звезды». Таким образом состоялся его дебют за «сине-бело-голубых».

Малой кровью

По игре первый тайм не оказался каким-то взыскательным. Команды боролись плюс-минус на равных, долгое время не ставя друг перед другом неразрешимых задач. Однако ближе к перерыву дельно проявился-таки класс «Зенита». Как и в случае со своим вторым голом в ворота «Ахмата», питерцы вскрыли чужую оборону с помощью проникающего паса на левом фланге. Дуглас Сантос отдал передачу на Кассьерру, который чуть убрал мяч от Осипенко и поразил дальний угол (0:1).

На второй тайм «Зенит» избрал вариант удержания минимального счёта. Ростовчанам требовался новый импульс, поэтому Карпин произвёл тройную замену, выпустив новичков Мохеби и Акбашева, а также Миронова. На 63-й минуте Клаудиньо сделал неудачный подкат в центре поля и не смог предотвратить острую атаку «Ростова». Как раз Мохеби завершал её из зоны правого инсайда и ахнул кручёным ударом рядом с дальней штангой.

Возникло подозрение на пенальти, когда Мохеби отчаянно рвался один на один с Кержаковым и упал после их контакта, но вратарь был первым на мяче. До верного не удавалось доводить свои атаки игрокам «Ростова», которые иной раз они выбегали и в контратаки. В свою очередь, контрвыпад «Зенита» загубил Кассьерра, слева пробивший мимо дальнего угла.

Не отскочили

Было бы красиво для хозяев, если бы дебютант Мохеби спас их от поражения в концовке, однако иранец пробил головой прямо в руки Кержакова после подачи справа от Акбашева. Однако «Ростов» всё равно сумел спастись. В добавленное время Мостовой в своей штрафной сфолил на Чернове – и это пенальти. Сосредоточенный Комличенко хладнокровно пробил низом в левый угол, и Кержаков немножко не дотянулся (1:1).

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«Зенит» поплатился за то, что отказался от активных атакующих действий во втором тайме. Теперь пойдёт больше разговоров о том, что питерский клуб не такой уж и явный фаворит в текущем сезоне. Пока за «сине-бело-голубых» в этом сезоне РПЛ отличается только Кассьерра. На его счету за два тура три гола – и это больше, чем он забил в прошлом розыгрыше Премьер-лиги. «Ростов» и «Зенит» набрали по четыре очка и сравнялись по этому показателю с «Крыльями Советов» и «Уралом».

Кирилл Иванцов