Фернандес дебютировал за «Зенит» в РПЛ

Российский защитник Марио Фернандес дебютировал за питерский «Зенит» в Российской премьер-лиге.

Футболист появился на поле на 60-й минуте матча второго тура РПЛ против «Ростова», заменив Густаво Мантуана.

Фернандес уже выходил на поле за «Зенит» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России против грозненского «Ахмата» (2:0).

Напомним, что в середине июля бывший игрок столичного ЦСКА заключил контракт с командой с берегов Невы на один год с опцией продления ещё на один сезон.

Прямая текстовая трансляция матча проходит на сайте Liveresult.ru.