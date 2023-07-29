Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов может перебраться в «Бешикташ» в летнее трансферное окно.

По информации Haber, турецкий клуб продвинулся в переговорах с «армейцами» по трансферу 25-летнего Зайнутдинова. Сообщается, что сумма сделки может составить три миллиона евро плюс бонусные выплаты.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что ЦСКА хочет выручить с продажи своего футболиста минимум шесть миллионов евро.

В текущем сезоне Зайнутдинов принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.