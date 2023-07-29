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Радимов считает, что «Зенит» забил нехарактерный для себя гол

29 Июля 2023 • 21:22 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался о первом голе команды с берегов Невы в матче второго тура РПЛ против «Ростова».

Специалист отметил, что в первом тайме у команд было много подходов, но они успевали вернуться в оборону, а гол, который забил «Зенит», является не позиционной атакой, а быстрой ответной атакой.

«Для «Зенита» это нехарактерно. «Ростов» тоже не отсиживается в обороне и много прессингует», - заявил Радимов в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Напомним, что единственный мяч на счету Матео Кассьерры, который отличился третий раз в сезоне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Владислав Радимов
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