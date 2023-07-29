Пименов - об игре «Динамо»: «Бить тревогу пока рано»

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов высказался о ничьей между столичным клубом и самарскими «Крыльями Советов» в рамках второго тура РПЛ.

Экс-игрок сборной России отметил, что «бело-голубые» упустили победу, но они пока ищут свою игру, а Марцел Личка строит команду.

«Нужно дать время. Бить тревогу пока рано», - приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, что «Динамо» по ходу матча вело со счётом 3:1, но по итогу упустило преимущество в два мяча, и игра завершилась вничью со счётом 3:3.

В следующем туре подопечные Марцела Лички на выезде сыграют против «Зенита».