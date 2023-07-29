Кассьерра вышел в лидеры гонки бомбардиров РПЛ – он уже забил больше, чем за весь прошлый чемпионат

Для форварда «Зенита» Матео Кассьерры новый сезон начался очень удачно. В первом туре колумбиец отметился дублем в гостях у «Пари НН», когда питерцы выиграли со счётом 2:0. Теперь Кассьерра открыл счёт в выездном поединке Премьер-лиги против «Ростова». Матео расписался в воротах соперника под занавес первого тайма.

С тремя голами Кассьерра вышел в лидеры бомбардирской гонки Премьер-лиги. При этом колумбиец уже забил больше голов (3), чем за весь прошлый чемпионат (2).

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Ростовом» и «Зенитом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.