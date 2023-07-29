«Зенит» дожал «Ростов» в конце первого тайма

В центральном матче второго тура Премьер-лиги «Ростов» принимает «Зенит». На протяжении 42 минут команды никак не могли распечатать чужие ворота, и в итоге чемпионы провели голевую атаку. Дуглас Сантос низом сыграл по левому краю поля на Матео Кассьерру, который взял игру на себя, раскачал защитника и прицельно пробил в цель. Счет открыт, «Зенит» ведёт 1:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.