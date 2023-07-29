В центральном матче второго тура Премьер-лиги «Ростов» принимает «Зенит». На протяжении 42 минут команды никак не могли распечатать чужие ворота, и в итоге чемпионы провели голевую атаку. Дуглас Сантос низом сыграл по левому краю поля на Матео Кассьерру, который взял игру на себя, раскачал защитника и прицельно пробил в цель. Счет открыт, «Зенит» ведёт 1:0. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.
«Зенит» дожал «Ростов» в конце первого тайма
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Сегодня, 29 Июля
22:22 · Россия. Премьер-лигаТолько Кассьерра попадал в створ ворот и забивал за «Зенит» в новом сезоне РПЛ
22:12 · Россия. Премьер-лига«Зенит» нанёс всего шесть ударов в матче РПЛ – худший результат за полтора года
20:50 · Россия. Премьер-лигаКассьерра вышел в лидеры гонки бомбардиров РПЛ – он уже забил больше, чем за весь прошлый чемпионат
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