«Пари НН» не пропустил в пяти из семи последних матчей РПЛ

Нижегородский «Пари НН» в последних семи матчах Российской премьер-лиги показывает надёжную игру в обороне. Так, подопечные Сергея Юрана в очередной раз оставили ворота на замке в субботу вечером в матче против екатеринбургского «Урала» (0:0).

Любопытно, что с 26 тура прошлого сезона РПЛ нижегородцы пропускали только в двух матчах: от «Факела» в гостях (0:1) и от питерского «Зенита» в первом туре нового сезона (0:2). Правда, и забить команда смогла лишь в двух из них.

Ранее сообщалось, что игроки «Урала» не смогли забить нижегородской команде уже в четвёртый раз подряд.

В следующем туре РПЛ команда Сергея Юрана сыграет в гостях против «Краснодара» - там не пропустить нижегородцам будет очень нелегко.