Широков: «Зенит» будет основным претендентом на чемпионство, несмотря на потерю Малкома

Экс-полузащитник «Зенита» Роман Широков ответил на вопрос, повлияет ли отъезд нападающего Малкома Филипе в Саудовскую Аравию на чемпионские амбиции «сине-бело-голубых».

«Зенит» не станет слабее из-за ухода Малкома. Думаю, все равно будут основными претендентами на чемпионство», — заявил Широков «Чемпионату».

По мнению эксперта, на «Зенит» мог бы повлиять уход всех бразильцев, но трансфер одного Малкома не отразится на команде.

В эти минуты подопечные Сергея Семака проводят матч второго тура Российской премьер-лиги против «Ростова». Текстовая трансляция встречи доступна на портале LiveResult.