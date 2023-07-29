Сербский защитник Страхинья Эракович дебютировал за «Зенит».

Футболист появился на поле 17-й минуте матча второго тура Российской премьер-лиги против «Ростова», заменив Дмитрия Чистякова, который получил травму спины.

Напомним, что 22-летний футболист был куплен у «Црвены Звезды» в летнее трансферное окно за восемь миллионов евро, заключив контракт до 30 июня 2027 года с опцией продления ещё на один сезон.

Прямая текстовая трансляция трансляция центрального матча второго тура РПЛ проходит на сайте Liveresult.ru.