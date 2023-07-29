Пономарёв предположил, почему «Динамо» отдало инициативу «Крыльям Советов»

Ветеран ЦСКА и футбольный эксперт Владимир Пономарёв поделился комментарием после матча 2-го тура чемпионата России, в котором «Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью 3:3.

«Конечно, удивлен таким результатом. Динамовцы вели 3:1, но в итоге ушли в оборону и отдали всю инициативу «Крыльям». С чем это связано? Может, физически подустали», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Помимо этого, эксперт отметил, что самарский клуб выглядел очень плохо в обороне, у «Динамо» было много моментов, «бело-голубые» могли забить больше трех мячей.

Следующим соперником «Динамо» в Российской премьер-лиге станет «Зенит». Матч третьего тура пройдет 6 августа.