Губернатор Самарской области - о ничьей с «Динамо»: «Такая ничья иной победы дороже»
|Крылья Советов
|Динамо Москва
окончен
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров высказался о ничьей в матче второго тура РПЛ между «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Политический деятель отметил, что «Крылья» показали настоящий волжский характер, команда показала, что у неё есть замечательные исполнители. «В сегодняшнем матче «Крылья» после перерыва сохранили мощный командный дух и добились ничьи. «Крылья» сделали все, чтобы порадовать болельщиков красивой игрой. Такая ничья иной победы дороже», - приводит слова Азарова «Матч ТВ». Напомним, что самарский клуб отыгрался со счётом 1:3.
Оценить новость
Бонусы букмекеров
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июля
22:22 · Россия. Премьер-лигаТолько Кассьерра попадал в створ ворот и забивал за «Зенит» в новом сезоне РПЛ
22:12 · Россия. Премьер-лига«Зенит» нанёс всего шесть ударов в матче РПЛ – худший результат за полтора года
20:50 · Россия. Премьер-лигаКассьерра вышел в лидеры гонки бомбардиров РПЛ – он уже забил больше, чем за весь прошлый чемпионат
Рекомендуем
Бан пользователя