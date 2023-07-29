Деменко ожидает много голов в южном дерби «Краснодара» и «Сочи»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Сочи».

«Краснодар» набрал неплохую форму. «Быки» играют в атакующий футбол и завтра может быть много забитых мячей. «Краснодар» по игрокам выглядит лучше, чем «Сочи», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Южное дерби «Краснодар» - «Сочи» состоится завтра, 30 июля. Стартовый свисток главного арбитра матча должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями поединка можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.