Семак: «Думаю, сегодня увидим Фернандеса и Эраковича»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Ростовом».

- Каково это готовиться к сопернику, когда не понимаете, сыграет ли целая группа игроков у команды соперника?

- Это не такая уж большая группа. Из тех, кто, наверное, в стартовом составе играет, из тех, кого заявили, буквально два человека. Это Лёша Ионов и Женя Чернов. В принципе, они играли здесь, мы их прекрасно знаем. В «Зените» они были, мы знаем этих игроков, знаем, как играет команда. Поэтому ничего сложного в подготовке не было.

- У вас изменения минимальные по сравнению с первым туром. Появляется Мантуан. В остальном всё так же? Ожидать примерно той же игры, что и в Нижнем?

- Посмотрим, как будет складываться игра. Что касается состава, то, конечно, кто-то играет на Кубок, кто-то в чемпионате больше времени. Варьируем игровое время, ждем, когда наберет форму Марио Фернандес и Эракович, который только-только к нам присоединился. Я думаю, и сегодня их увидим, и в ближайшее время, как будут выглядеть. Марио будет больше времени получать. У Эраковича будет меньше времени, но он в хорошей форме. Должен немного адаптироваться, привыкнуть, и будет готов.

- Не могу не спросить по Малкому. Вроде его уже и представили в новом клубе. Но, как я понимаю, сделка не закрыта. Есть ли шанс, что он еще останется в «Зените»?

- Я не знаю. Думаю, закрыта. Есть некие юридические аспекты, когда трансфер считается состоявшимся, когда деньги поступят на счет, это какие-то юридические вопросы, которые обговаривались между клубами. Я думаю, не должно там быть никаких проблем.