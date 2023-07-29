Карпин: «Две последние недели наигрывали других игроков, вчера ещё»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Зенитом».

- Еще два дня назад Максим Митрофанов говорил, что «Ростову» успеть снять регистрацию новичков к матчу с «Зенитом» будет чудом. Чудо произошло?

- Произошло. Раз заявили, значит, произошло.

- Как вам удалось так быстро решить этот вопрос?

- Вы думаете, я этим тоже занимаюсь?

- Я думаю, что вы подгоняли всячески.

- Я подгонял и до этого. Без толку. Как это произошло конкретно, я не знаю, что происходило. Я не знаю, насколько надо благодарить, насколько включился РФС. Знаю, что по полной программе наш президент Арташес Владимирович и Сан Саныч Алаев включились по максимуму, как и до этого. Не знаю, что там еще произошло, но случилось, и слава богу.

- У вас несколько человек в старте из заявленных сегодня. Насколько это будет близко к тому, что наигрывали на сборах, и как это видоизменилось за то время, как нельзя их было дозаявить?

- То, что на сборах наигрывали, возможно, приближенно. Другое дело, что две последние недели наигрывали других, вчера еще. Другой состав наигрывали. Мы и до этого за неделю до матча с «Факелом» и после него абсолютно других людей наигрывали. Так что и Ионов, и Чернов из вновь заявленных, они уже были у нас. Чернов вообще в том году был, для него ничего нового. Ионов, надеюсь, вспомнил уже.

- Когда, в какой момент окончательно стало понятно, что вы окончательно на них сможете рассчитывать?

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- Сегодня после обеда.