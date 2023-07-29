Защитник «Зенита» Арсен Адамов хочет покинуть питерский клуб. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру.

По данным источника, у команды с берегов Невы есть несколько предложений от клубов РПЛ по аренде 23-летнего футболиста.

Контракт Адамова с «сине-бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в один миллион евро.

Защитник выступает за «Зенит» с января 2022 года после перехода из «Урала» за пять миллионов евро.

В прошедшем сезоне РПЛ Адамов принял участие девяти встречах и отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.