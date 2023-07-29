В «Крыльях Советов» высказались о возможном подписании Оздоева

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об информации, что самарский клуб заинтересован в подписании соглашения с российским полузащитником турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомедом Оздоевым.

«Не могу ни опровергнуть, ни подтвердить интерес. Могу лишь подтвердить, что это хороший футболист», - заявил Корниленко в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Контаркт 30-летнего футболиста с турецким клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 2,2 миллиона евро.

Ранее Оздоев выступал за «Рубин», «Терек» и питерский «Зенит».