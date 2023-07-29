Мостовой: Кокорину нужно вернуться в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина.

Ранее агент футболиста заявил, что у Кокорина есть предложения из чемпионата России, а также со стороны зарубежных клубов.

«Вполне возможно, что у Кокорина есть предложения из РПЛ. А какие еще варианты? На Кипр он не вернулся, «Фиорентине» он не нужен, вот и остается РПЛ», — цитирует Мостового Vprognoze.

Как считает эксперт, если Кокорин не сможет вернуться на Кипр, то ему лучше выбрать РПЛ, здесь он будет иметь игровую практику.

На данный момент 32-летний Кокорин проходит сборы вместе с «Фиорентиной». Действующий трудовой договор игрока с «фиалками» рассчитан до лета 2024 года.