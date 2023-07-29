Дьяков: «Динамо» не надо делать поспешных решений, победы придут»

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался после матча «бело-голубых» с «Крыльями Советов». Встреча второго тура чемпионата России завершилась результативной ничьей 3:3.

У подопечных Марцела Лички нет ни одной победы в первых трех встречах нового сезона.

По мнению эксперта, психологическое состояние у «Динамо» не самое лучшее, но не стоит делать преждевременных выводов.

«Надо дать «Динамо» время. Не надо сразу рубить с плеча. Руководству, футболистам и самому тренеру надо придерживаться плана и не делать поспешных решений. Победы придут», — приводит слова Дьякова «Спорт-Экспресс».

В следующем туре РПЛ «Динамо» предстоит поединок против «Зенита». Матч пройдет 6 августа и начнется в 19:00 по мск.