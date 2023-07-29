Мостовой прокомментировал ничью «Динамо» и «Крыльев Советов»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча между «Динамо» и «Крыльями Советов» во втором туре РПЛ.

«Вопрос нужно задавать футболистам. Личка может зайти в раздевалку и спросить: «Ребята, что с вами произошло в последние 30 минут?». Вот интересно, что они ответят. В заключительные полчаса «Динамо» два раза перешло центр поля. Это просто безобразие», – заявил экс-полузащитник «Спартака» и «Сельты», чьи слова приводит Vprognoze.ru. По его мнению, все вопросы нужно задавать футболистам и их мотивации, поскольку самарцы задавили своего соперника в концовке встречи.

Напомним, что «Крылья Советов» смогли спасти матч против «Динамо», дважды уступая по ходу встречи в два мяча. «Бело-голубые» набрали лишь одно очко за два стартовых поединка Премьер-лиги.