​ФИФА может снова наложить трансферный бан на «Ростов»

«Ростов» смог заявить нескольких игроков после снятия трансферного бана от ФИФА. При этом в «Норрчёпинге» сообщили о том, что вопрос с выплатами от «Ростова» остаётся открытым.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», «Ростов» отправил деньги в шведский банк. Клуб сообщил об этом РФС, а РФС – ФИФА. При этом шведский банк с высокой долей вероятности деньги от «Ростова» не примет. Это станет известно после выходных. При возврате средств «Норрчёпинг» может снова попросить ФИФА наложить на ростовский клуб запрет на регистрацию игроков.

В субботу «Ростов» проведёт матч против «Зенита» в РПЛ. Не пропустите текстовую трансляцию.