Вице-президент «Америки» исключил переход Вальдеса в российский клуб

Вице-президент мексиканской «Америки» Сантьяго Баньос высказался о возможном переходе полузащитника Диего Вальдеса в российский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что в услугах чилийского футболиста заинтересован московский ЦСКА.

«Нет никаких шансов, что Вальдес продолжит карьеру в клубе РПЛ. Мы не можем получать деньги от российских клубов», - заявил Баньос в разговоре со Sport24.

Контракт 29-летнего футболиста с «Америкой» рассчитан до 31 декабря следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро.

На счету Вальдеса 26 игр за национальную сборную Чили.