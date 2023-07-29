​Карпин выбрал состав на матч с «Зенитом»

В субботу вечером «Ростов» будет принимать «Зенит» в рамках второго тура чемпионата России. Рулевой «жёлто-синих» Валерий Карпин принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Песьяков, Терентьев, Чернов, Осипенко, Мелёхин, Ионов, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Комличенко.

Матч между «Ростовом» и «Зенитом» стартует в 20:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Напомним, что в первом туре Премьер-лиги «Ростов» в родных стенах добился волевой победы над «Факелом» со счётом 2:1.