«Зенит» объявил состав на игру с «Ростовом»

В главном матче второго тура Российской премьер-лиги будут сражаться «Ростов» и «Зенит». Наставник питерской команды Сергей Семак включил в стартовый состав следующих исполнителей:

Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Ерохин, Бакаев, Барриос, Клаудиньо, Мантуан, Кассьерра.

Стартовый свисток футболисты «Ростова» и «Зенита» услышат в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию матча в текстовом формате, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что в стартовом туре чемпионата России «Зенит» на выезде обыграл «Пари НН» с результатом 2:0. Оба гола забил Матео Кассьерра.

«Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов.