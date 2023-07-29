Тюкавин: «Динамо» подсело, мы сделаем выводы»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин поделился комментарием после ничейного матча с «Крыльями Советов» (3:3) в рамках 2-го тура РПЛ.

«Крыльям» нужно было просто отыгрываться, и они пошли это делать, пошли вперед. Мы чуть подсели, и такой результат вышел. Ошибки бывают, в этом ничего страшного. Мы сделаем выводы», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

Футболист добавил, что «Динамо» хочет одержать первую победу, и она обязательно придет к команде.

Напомним, в сезоне-2023/24 «бело-голубые» провели три матча во всех турнирах, в которых потерпели два поражения и один раз сыграли вничью.

На счету Тюкавина один гол и один ассист в трех матчах текущего сезона.