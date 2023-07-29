Уилкшир считает, что руководство «Динамо» должно поддержать Личку

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир ответил на вопрос о будущем главного тренера «бело-голубых» Марцела Личка.

Напомним, под руководством чешского специалиста столичный клуб пока не одержал ни одной победы в первых трех встречах.

«Начало чемпионата было не самым удачным, но у нового тренера было не так много времени. Результаты появятся. Сейчас руководство должно поддержать тренера и не принимать преждевременных решений», — цитирует Уилкшира «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 29 июля, «Динамо» упустило победу над «Крыльями Советов» (3:3) в матче второго тура Российской премьер-лиги, ведя в счете 3:1.

Следующим соперником «Динамо» в РПЛ станет «Зенит» (6 августа).