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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Уилкшир считает, что руководство «Динамо» должно поддержать Личку

29 Июля 2023 • 18:30 Комментировать
Крылья Советов
3:3
Динамо Москва
окончен

Бывший защитник «Динамо» Люк Уилкшир ответил на вопрос о будущем главного тренера «бело-голубых» Марцела Личка.

Напомним, под руководством чешского специалиста столичный клуб пока не одержал ни одной победы в первых трех встречах.

«Начало чемпионата было не самым удачным, но у нового тренера было не так много времени. Результаты появятся. Сейчас руководство должно поддержать тренера и не принимать преждевременных решений», — цитирует Уилкшира «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 29 июля, «Динамо» упустило победу над «Крыльями Советов» (3:3) в матче второго тура Российской премьер-лиги, ведя в счете 3:1.

Следующим соперником «Динамо» в РПЛ станет «Зенит» (6 августа).

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Люк Уилкшир Марцел Личка
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