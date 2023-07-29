​Агент Тюкавина оскорбил журналиста из-за его инсайда

Агент Алексей Сафонов отреагировал на информацию о том, что он запросил у «Динамо» 3 миллиона евро за продление контракта с Константином Тюкавиным.

Сафонов не подтвердил информацию и, более того, оскорбил автора инсайда. Им является журналист Иван Карпов.

«Это написал какой-то идиот! Какие 3 миллиона, о чём вы? Чтобы обсуждать такие цифры и контракт, надо чтобы «Динамо» его предложило», - сказал Сафонов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Ранее агент Константина Тюкавина говорил о желании футболиста поиграть в европейском чемпионате.

Напомним, что во втором туре РПЛ «Динамо» не смогло обыграть «Крылья Советов» (3:3).