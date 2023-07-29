​Контракт Тюкавина с «Динамо» может продлиться автоматически

Действующий контракт нападающего Константина Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2023/2024. При этом договор может продлиться ещё на год автоматически. Для этого Тюкавин должен отыграть в нынешнем сезоне всего лишь 10 матчей, пишет телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Этот же источник рассказывает о том, что «Динамо» предложило Тюкавину новый контракт на четыре года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в контракте Константина Тюкавина прописана опция выкупа для иностранных клубов в 15 миллионов евро.

В субботу «Динамо» не смогло обыграть «Крылья Советов» - ничья 3:3.