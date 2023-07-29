Кобелев — о результатах «Динамо»: Вопросы нужно задавать руководству, а не Личке

Российский тренер Андрей Кобелев высказался после ничьей «Динамо» в матче второго тура РПЛ с «Крыльями Советов» (3:3).

«Упущенная победа — вина Лички? Мне кажется, что у «Динамо» нет баланса. И в первую очередь здесь вопросы к руководству, которое покупает футболистов, не соответствующих уровню претендентов на медали», — заявил Кобелев «Чемпионату».

Специалист считает, что Личка не от хорошей жизни поставил крайнего защитника Диего Лаксальта в опорную зону, ведь боссы «Динамо» не привезли замену ушедшим Шиманьски и Моро.

В следующем туре чемпионата России «бело-голубым» предстоит выезд в Санкт-Петербург на матч с «Зенитом». Встреча пройдет 6 августа, начало — в 19:00 по мск.