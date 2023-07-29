Мостовой оценил пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил момент с пенальти в ворота столичного «Динамо» в матче против «Крыльев Советов».

«Я ещё раз посмотрел момент с пенальти в ворота «Динамо». Для меня, конечно, это не пенальти. Забрасывают, забрасывают мяч, а потом попадают в руку, которой Грулёв закрывал лицо. Мяч не летел в ворота. Даже удара по ним не было», – заявил экс-футболист «Спартака» и «Сельты», чьи слова приводит Vprognoze.ru.

Напомним, что назначенный пенальти позволил «Крыльям» сравнять положение и спасти матч, в котором самарцы уступали со счётом 1:3. «Динамо» второй матч подряд в рамках чемпионата пропускает три мяча.