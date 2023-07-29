​«Динамо» предложило Тюкавину контракт, но есть проблема

«Динамо» предлагает нападающему Константину Тюкавину новый контракт сроком до конца сезона 2026/2027. При этом есть проблема - агент 21-летнего футболиста Алексей Сафонов требует у московского клуба 3 миллиона евро за подпись Тюкавина. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Действующий контракт Константина Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Ранее появилась информация о том, что зарубежные клубы могут выкупить форварда за 15 миллионов евро.

Как известно, член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что клуб не продаст Константина Тюкавина другому клубу из России.