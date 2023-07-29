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​«Динамо» предложило Тюкавину контракт, но есть проблема

29 Июля 2023 • 18:10 Комментировать

«Динамо» предлагает нападающему Константину Тюкавину новый контракт сроком до конца сезона 2026/2027. При этом есть проблема - агент 21-летнего футболиста Алексей Сафонов требует у московского клуба 3 миллиона евро за подпись Тюкавина. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Действующий контракт Константина Тюкавина с «Динамо» рассчитан до конца сезона 2023/2024. Ранее появилась информация о том, что зарубежные клубы могут выкупить форварда за 15 миллионов евро.  

Как известно, член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сказал, что клуб не продаст Константина Тюкавина другому клубу из России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Сафонов Константин Тюкавин
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