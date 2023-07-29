Московское «Динамо» на протяжении трёх матчей нового сезона не может победить. Новые подопечные Марцела Лички начали с поражений, но в Самаре могли обеспечить себе победный результат, ведя в счете 2:0 и 3:1. Тем не менее, «Крылья Советов» ударно провели второй тайм и в концовке сумели свести игру к ничьей 3:3. Голы получились на любой вкус, но особо выделяются результативные удары Константина Тюкавина и Гленна Бейла. Эти и другие моменты представлены в видеообзоре.