Орещук считает, что Личка опоздал с заменами в матче с «Крыльями Советов»

Известный функционер Роман Орещук прокомментировал игру «Динамо» в матче второго тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (3:3).

«В первой половине встречи не мог нарадоваться, смотря на «Динамо». Во втором тайме «бело-голубых» подменили, пешком ходили. Похоже, не хватило физики. Еще Личка не успел вовремя сделать замены», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «Динамо» хороший состав, не требующий усиления, ведь привозить каждое трансферное окно по три новых футболиста – это перебор.

В третьем туре РПЛ команда Лички будет гостить у «Зенита». Игра состоится 6 августа и начнется в 19:00 по мск.