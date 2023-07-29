​Личка высказался после упущенной победы в Самаре

«Динамо» после первого тайма лидировало в матче Премьер-лиги против «Крыльев Советов» со счётом 3:1, но в итоге игра в Самаре завершилась вничью 3:3. Комментарий после упущенной победы дал рулевой «бело-голубых» Марцел Личка.

«65 минут контролировать игру - плохо. В футбол играют 95-98 минут, надо держать ритм и стабильность на протяжении всей игры», - сказал Личка, чьи слова приводит «Матч ТВ» на своём сайте.

По словам чеха, в первом тайме его команда показывала хороший футбол, но пропустила из-за технической ошибки. Личке не понравилось, что «Динамо» после 65-й минуты опустилось в оборону и стало бояться потери очков.

«За 45 минут очков не дают, нужно хорошо играть 90 минут и больше», - подчеркнул тренер «динамовцев».

Личка также сказал, что «Динамо» должно научиться контролировать матчи.

Следующую игру в РПЛ «Динамо» проведёт 6 августа – против «Зенита».