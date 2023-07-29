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Борис Игнатьев: «Матч «Крылья Советов – «Динамо» оставил вопрос: а не во дворе ли эти футболисты играют» эксклюзив

29 Июля 2023 • 17:58 Комментировать (1)
Крылья Советов
3:3
Динамо Москва
окончен

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу матча второго тура РПЛ «Крылья Советов» - «Динамо».

- Как вам игра «Динамо» с «Крыльями Советов»?

- Если смотреть игру с позиции болельщика, то матч должен был понравиться. Команды много забили, много играли в атакующем ключе, было много игры у ворот. Это интересно. А когда команды решают задачи, то возникает вопрос: а не во дворе ли эти футболисты играют?

- Что вас навело на такие мысли?

- Мне не понравилось, как обе команды играли в обороне. Причем не только защитники, которые должны решать эту задачу. При потере мяча футболисты должны думать, как им овладеть. И вся команда должна быть задействована в решении этой необходимой задачи. Но мы увидели, что все старались играть в атаку, а на оборону обращали поверхностное внимание.

- Первый тайм больше понравился?

- Первый тайм гости играли намного лучше. Было видно, что у них хорошая скорость, они хорошо комбинировали. Понравился по первому тайму Лаксальт. После того, как «Динамо» повело в счете, все поменялось. Одна команда побежала, прибавила в скорости, а москвичи перестали играть в агрессивный футбол и больше старались лишить самарцев возможности играть в свой футбол. Но этого не получалось. Ошибки допускались непозволительные. «Крылья Советов» управляли процессом и после перерыва выглядели очень хорошо. Они были гораздо быстрее, мобильнее и показывали много интересных комбинаций.

- Почему гости во втором тайме выглядели неубедительно?

- Они напрочь провалили второй тайм. Практически ничего не сделали в атаке. Но это бы ладно, они очень плохо играли в обороне.

- Тренерские перестановки хозяев перевернули ход матча?

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- Самарцы добавили новых игроков, более свежих и ответственных. И ребята стали проявлять агрессию, увеличили скорость. Появилась комбинационная игра. Все это сказалось на конечном результате.

- Личка затянул с заменами?

- Не могу так сказать, потому что когда замены были сделаны, они не усилили игру, не убыстрили ее. Они никак не повлияли. А вот у самарцев наоборот, игра усилилась благодаря свежим футболистам. Хозяева стали более агрессивными и психологически более уверенными в себе.

- Вы сказали, что вам не понравилась игра «Динамо» в обороне. Как относитесь к вероятному уходу основного защитника прошлого сезона Сазонова?

- Мы не видели его в этом сезоне, поэтому сложно сказать, как его уход повлияет на команду. Он не играет. Может поэтому его и продают, что он плохо выглядит. Если бы они были уверены, что он в хорошем состоянии, то Сазонов вышел бы в первом матче.

- Писали, что «Динамо» хочет видеть у себя вратаря «Краснодара» Агкацева. Насколькосвоевременно покупать сейчас голкипера, ведь мы видим неудачи на старте сезона?

- Вратари «Динамо» пропускают не потому, что допускают какие-то явные ошибки. Я не могу сказать, что сегодня Шунин наошибался. Может, он и не выручил. Но там был пенальти, и Бейл забил мяч, который никак нельзя было отразить. А первый гол забили с полутора метров после фланговой передачи. Может быть, на перспективу надо брать Агкацева, но это не ответная реакция на то, что мы видим в исполнении вратарей «Динамо».

Елена Григорьевская

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Крылья Советов Динамо Москва Борис Игнатьев
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Комментарии (1)
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ингерман
29 Июля 2023 в 19:03
ай дундучелла - мы на правельнам путю.. А-ха-ха-ха! )))
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